Liam Gallagher ziet nieuw Oasis-album niet zitten

Liam Gallagher ziet een nieuw album van Oasis voorlopig niet zitten. De zanger reageerde op X op een fan die de band opriep nieuwe muziek uit te brengen.

"Nee. Ik ben niet bereid alle kritiek te krijgen als het niet binnen een uur 100 miljoen exemplaren verkoopt", schreef Gallagher. "Laten we gewoon concerten geven en blij zijn."

De laatste studioplaat van Oasis verscheen in 2008. De Britse band kwam vorig jaar weer bij elkaar voor een reünietour.

Gallagher leek op X ook te hinten op nieuwe optredens in 2027. Op de opmerking van een gebruiker dat Wonderwall voorlopig niet meer te horen zou zijn, reageerde hij: "Volgend jaar hoor je het weer."

Oasis heeft de mogelijke concerten voor volgend jaar niet officieel aangekondigd.