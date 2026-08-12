ZEIST (ANP) - Xavi beschouwt zichzelf als "een beetje een zoon van het Nederlandse voetbal". Dat zegt de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal in een persbericht van de KNVB. "Ik vind het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder anderen Johan Cruijff en Rinus Michels, voel ik een bijzondere verbondenheid met het Nederlandse voetbal."

"Ook andere grote trainers, vooral Louis van Gaal waar ik mijn debuut onder maakte bij Barcelona, en Frank Rijkaard, hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn vorming als speler en coach", voegt Xavi toe.

Xavi wil met Oranje aanvallend voetbal spelen. "Nederland heeft een rijke voetbalcultuur en een duidelijke visie die ook mij enorm aanspreken: aanvallend voetbal, vanuit balbezit, met creativiteit, passie en overtuiging. Natuurlijk is en blijft het belangrijkste doel altijd om te winnen, maar het liefst doe ik dat ook op een manier waarop die kenmerken terugkomen en waar mensen van kunnen genieten."