Duikers vinden vuurwapen na dodelijke schietpartij Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Duikers die op zoek waren naar het wapen dat werd gebruikt bij de dodelijke schietpartij vrijdag in Amsterdam-Noord hebben een vuurwapen gevonden. Bronnen binnen de politie meldden eerder dat de verdachte zijn wapen in het IJ had gegooid. Politie Amsterdam gaat ervan uit dat er geen verdere verdachten zijn.

Vrijdagmiddag werd op een terras op de NDSM-kade een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten. Dat gebeurde dicht bij het punt waar de pont vanaf Centraal Station aanmeert. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden.