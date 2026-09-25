André Hazes treedt ook in 2027 nog niet op

André Hazes treedt voorlopig ook volgend jaar nog niet op. Dat zegt de zanger tegen onder meer RTL Boulevard en De Telegraaf. De zanger kampt met stemproblemen en had daardoor eerder al zijn geplande optredens afgezegd.

De 32-jarige Hazes treedt ook tijdens de komende editie van Holland Zingt Hazes niet op. Hij stelde wel te kijken of hij op een andere manier een rol kan spelen bij het evenement. De concerten van Holland Zingt Hazes zijn op 5 en 6 maart in Rotterdam Ahoy en 12, 13 en 14 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam.

De zanger is vanaf 1 oktober te zien in een nieuwe realityserie. André Hazes: en nu... wordt wekelijks uitgezonden bij RTL 5 en streamingdienst Videoland.