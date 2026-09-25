Letizia luidt nieuw schooljaar voor beroepsonderwijs in

De Spaanse koningin Letizia heeft vrijdag het nieuwe schooljaar voor beroepsonderwijs ingeluid. De vrouw van koning Felipe deed dat in Talavera de la Reina in de provincie Toledo. Bij haar bezoek werd de koningin opgewacht door een grote menigte, die onder meer "leve de koningin" riep.

Op de vakschool onthulde Letizia onder meer een gedenkplaat. Ook kreeg ze een rondleiding langs de faciliteiten en sprak ze met verschillende studenten. Tijdens haar bezoek kreeg Letizia onder meer te horen over projecten op gebieden als kunstmatige intelligentie, gezondheidszorg en administratief beheer.

Volgens het Spaanse persbureau EFE telt het beroepsonderwijs in het land ruim 1,2 miljoen studenten.