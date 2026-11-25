De Britse punk-dancegroep The Prodigy heeft de show in Amsterdam van zaterdag in de Ziggo Dome geannuleerd wegens ziekte. De groep heeft ook het concert in Brussel van zondag geschrapt op doktersadvies, melden ze op Instagram. "Deze beslissing ligt buiten onze macht", aldus Liam Howlett en MC Maxim Reality. "We zijn er echt kapot van."

Het duo zegt daarnaast "de teleurstelling" van de fans te begrijpen. "Het spijt ons dat we de tournee niet met jullie konden afsluiten, maar we komen binnenkort terug met volle kracht." Het is niet duidelijk wanneer de shows worden ingehaald.

Dinsdag maakte The Prodigy bekend dat de shows in Praag en Wenen van deze week niet door konden gaan, "vanwege ziekte en op doktersadvies". Welk van de twee leden ziek is of wat hem mankeert, is niet bekend.

The Prodigy is bekend van onder meer de nummers Smack My Bitch Up (1997), No Good (Start the Dance) (1994) en Out of Space (1992). Howlett heeft de stijl van The Prodigy in het verleden omschreven als "elektronische punk". In de zomer van 2027 staat The Prodigy op de line-up van verschillende festivals in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Op 18 juni geven ze een show op Pinkpop.