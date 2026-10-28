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Een Ander Joods Geluid: geen fantasieën over verandering Israël

28 okt , 1:24Landelijk
anp281026003 1
ANP
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DEN HAAG (ANP) - De verkiezingen in Israël zullen niets veranderen voor de "mensenrechten en zelfbeschikking" van de Palestijnen, meent de anti-zionistische organisatie Een Ander Joods Geluid. Voorzitter Jaap Hamburger heeft "geen fantasieën over verandering" in Israëls beleid jegens de Palestijnen. "79 jaar gewelddadig zionisme gaat nu zijn 80e jaar in. Het oorspronkelijke oogmerk blijft onveranderd."
Volgens de exitpolls van de Israëlische verkiezingen gaat het blok van de huidige premier Benjamin Netanyahu nek-aan-nek met de oppositie onder leiding van Gadi Eisenkot. Wie er wint, maakt volgens Hamburger niet uit. "Of Palestijnen nu door de hond of door de kat gebeten worden, voor hen gaat er niets veranderen." Volgens hem heeft geen enkele partij "ook maar een begin van een oplossing" voor het einde van de oorlog in Gaza, Iran en bezette gebieden.
Hamburger denkt alleen dat andere politici het "verdrijvingskolonialisme" "omfloerster voortzetten".
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