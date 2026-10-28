Oud-bekerwinnaar Go Ahead wint in eerste ronde van amateurs HFC

HAARLEM (ANP) - Go Ahead Eagles heeft in de eerste ronde van de KNVB-beker een eenvoudige overwinning geboekt bij de amateurs van Koninklijke HFC. De oud-bekerwinnaars uit Deventer waren met 5-0 te sterk.

Doelman Jasper Cillessen maakte zijn debuut voor Go Ahead Eagles. De club uit Deventer maakte vorige week zijn komst bekend, nadat hij afgelopen zomer was vertrokken bij NEC. De 37-jarige voormalig international van Oranje kreeg van trainer Joseph Oosting een basisplaats, maar werd de eerste helft nauwelijks aan het werk gezet. Na doelpunten van Melle Meulensteen en Oskar Sivertsen gingen de Deventenaren met een comfortabele 2-0-voorsprong rusten.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet en bleef Go Ahead dominant. Invaller Thibo Baeten tekende na ruim een uur voor de 0-3, waarna Joris Kramer de 0-4 binnenwerkte. Vlak voor tijd maakte Tomas Galvez het vijfde doelpunt van de wedstrijd.