Arsenal verliest om drone stilgelegd bekerduel na strafschoppen

FLEETWOOD (ANP) - Landskampioen Arsenal is in de achtste finales van de League Cup uitgeschakeld door Fleetwood Town, een team uit het vierde niveau in Engeland. De ploeg van trainer Mikel Arteta verloor, met Jurriën Timber in de basis, na strafschoppen. De wedstrijd werd vlak na de aftrap een kleine tien minuten stilgelegd vanwege een overvliegende drone, maar kon daarna worden hervat.

Fleetwood Town kwam na ruim twintig minuten knap op voorsprong via Aaron Loupalo-Bi. De Zweedse aanvaller Viktor Gyökeres zorgde in de 50e minuut voor de gelijkmaker namens Arsenal (1-1). Timber stond toen al niet meer op het veld. De international van Oranje bleef in de rust in de kleedkamer achter. De Londenaren moesten in het Highbury Stadium in Fleetwood met tien man een slotoffensief beginnen na een rode kaart voor de 16-jarige Max Dowman, maar scoorden niet meer. Ook een verlenging leverde geen doelpunten meer op. De thuisploeg scoorde daarna vijf keer vanaf elf meter en zorgde na een misser van Arsenal-speler Bruno Guimarães voor een enorme stunt.