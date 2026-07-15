Argentinië knokt zich langs Engeland en staat weer in finale WK

ATLANTA (ANP) - Argentinië staat opnieuw in de finale van het wereldkampioenschap voetbal. De titelverdediger uit Zuid-Amerika maakte in de halve eindstrijd tegen Engeland in de slotfase een achterstand ongedaan en won met 2-1. Na 85 minuten leidde Engeland in Atlanta nog met 1-0.

Argentinië neemt het zondag in de eindstrijd op tegen Spanje, dat dinsdag Frankrijk uitschakelde (2-0). Engeland speelt zaterdag tegen Frankrijk om de derde plaats.

Vier jaar geleden won Argentinië in de WK-finale na strafschoppen van Frankrijk. Dat was de derde keer dat de Argentijnen de wereldtitel behaalden. Eerder gebeurde dat in 1978 en 1986. Spanje won de wereldtitel één keer, in 2010, ten koste van Nederland.