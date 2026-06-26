Eerste officiële juni-tropennacht ooit gemeten

DE BILT (ANP) - In De Bilt is voor het eerst een officiële tropennacht in juni gemeten. De temperatuur daalde gedurende het etmaal van donderdag niet onder de 20 graden en kwam uit op een minimum van 21,3 graden. Daarmee was sprake van de warmste juninacht sinds het begin van de metingen, meldt Weeronline.

Het vorige record voor de hoogste minimumtemperatuur in juni stond op 19,8 graden en dateerde van 27 juni 1947. Een tropennacht is in De Bilt zeldzaam. Sinds 1901 kwam het volgens Weeronline slechts elf keer voor dat de minimumtemperatuur boven de 20 graden bleef. De vorige officiële tropennacht werd gemeten in augustus 2020.

Ook op weerstation Horst in Limburg werd een record gevestigd. Daar daalde de temperatuur niet verder dan 22,8 graden, de hoogste minimumtemperatuur die in juni ooit op een Nederlands weerstation is gemeten.

De kans op tropennachten blijft toenemen doordat zomernachten gemiddeld warmer worden.