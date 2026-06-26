WK voetbal verbetert toeschouwersrecord al voor einde groepsfase

EAST RUTHERFORD (ANP) - Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is nu al de bestbezochte mondiale eindronde ooit. Het record van 3,6 miljoen toeschouwers uit 1994 is voor het einde van de groepsfase verbroken, meldt de FIFA.

Vooraf vreesden veel mensen dat de stadions niet vol zouden zitten door de hoge ticketprijzen en het politieke beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, maar niets is minder waar. Bijna alle stadions zijn tot de laatste plaats gevuld op het WK, met een recordaantal van 48 deelnemers en 104 wedstrijden.

Het WK van 1994 telde 52 duels. Het zou dus goed kunnen dat het toeschouwersrecord op deze mondiale eindronde wordt verdubbeld.

Het vorige WK in Qatar trok ruim 3,4 miljoen toeschouwers.