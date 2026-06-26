Spaanse koning ontmoet Mexicaanse president Sheinbaum

Koning Felipe heeft donderdagmiddag lokale tijd een ontmoeting gehad met de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. De staatshoofden ontmoetten elkaar in het Nationaal Paleis in Mexico-Stad. Vanwege het weer werd de welkomstceremonie binnen in de Ambassadeurszaal gehouden, in plaats van op de Erehof, de binnenplaats van het paleis, waar dergelijke ceremonies normaliter plaatsvinden.

Vervolgens hadden de Spaanse vorst en de Mexicaanse president een bijeenkomst met de delegaties van beide landen. Ook bezochten Felipe en Sheinbaum in het paleis de Galerij van de Muurschilderingen, waar ze schilderijen van de Mexicaanse kunstenaar Diego Rivera bekeken.

Eerder op de dag landde de koning op de luchthaven van Mexico-Stad, waar hij welkom werd geheten door Roberto Velasco, de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken. Op beelden van het Spaanse hof is te zien dat het regende en het gezelschap met paraplu's door een erehaag liep. Felipe is in Mexico vanwege de WK-wedstrijd tussen Spanje en Uruguay, die vrijdag plaatsvindt in Guadalajara