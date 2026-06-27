VS staan beperkte toegang tot AI-model van Anthropic toe

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Anthropic mag zijn meest geavanceerde AI-model Mythos weer beschikbaar stellen aan een selecte groep organisaties. De Amerikaanse regering heeft het AI-bedrijf daartoe toestemming gegeven. Het Amerikaanse bedrijf schakelde zijn AI-model eerder uit na exportrestricties vanuit Washington.

De Amerikaanse regering beperkte medio juni de toegang tot de AI-modellen Mythos 5 en Fable 5 van Anthropic voor buitenlanders. Dat deed Washington vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Om die beperking na te leven besloot het bedrijf toegang tot de modellen voor al zijn klanten uit te schakelen.

Sinds de beperking heeft het bedrijf nauw samengewerkt met de Amerikaanse regering om toegang te herstellen, schrijft Anthropic op X. Ongeveer honderd "vertrouwde partners" krijgen nu weer toegang tot Mythos. "We hebben van de Amerikaanse overheid bericht ontvangen dat Mythos 5, ons krachtigste model voor cybersecurity, opnieuw mag worden ingezet voor een kleine groep cyberverdedigers en infrastructuurbeheerders."

Risico's

Rondom Mythos zijn de afgelopen tijd zorgen ontstaan, omdat het snel zwakke plekken in softwarebeveiliging kan opsporen. In de verkeerde handen zou het AI-model daarom misbruikt kunnen worden.

"Anthropic heeft in samenwerking met de Amerikaanse overheid maatregelen getroffen om de risico's die aan de betreffende modellen verbonden zijn te beperken", schreef de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick aan het bedrijf in een brief, die is ingezien door persbureau Bloomberg.

In die brief staat niets over veranderingen in de beperkingen van Fable 5. Dit is een afgezwakte versie van Mythos, die voor vragen over cyberveiligheid en scheikunde terugvalt op oudere AI-modellen en is bedoeld voor een bredere markt.