Eerste zomerhelft verliep recordwarm en zeer zonnig

HOUTEN (ANP) - Het was dit jaar in de eerste helft van de meteorologische zomer met gemiddeld 19,5 graden recordwarm. Sinds het begin van de metingen is de eerste zomerhelft nog nooit eerder zo warm verlopen, meldt Weeronline. Daarnaast was het van 1 juni tot en met 16 juli zeer zonnig en ook nog eens heel droog.

Normaal gesproken is het in de eerste helft van de zomer gemiddeld 16,9 graden. Het vorige record werd in 1976 genoteerd; toen werd het in de eerste zomerhelft gemiddeld 19,4 graden. Vorig jaar was het in deze periode zo'n 18,6 graden.

In De Bilt werden 36 warme dagen geregistreerd, tegen normaal 27. Op deze dagen was het 20 graden of meer. Ook werden er meer zomerse dagen, minimaal 25 graden, dan anders waargenomen: 22 tegen 9 normaal. Daarnaast waren er vijf tropische dagen met een temperatuur van minimaal 30 graden, dat waren er drie meer dan gemiddeld.

In juni werd ook de eerste regionale superhittegolf ooit waargenomen: vijf aaneengesloten dagen van minimaal 30 graden en ook nog eens drie dagen met minstens 35 graden.