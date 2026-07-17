FIFA onderzoekt spandoek Argentinië over Falklandeilanden

ZÜRICH (ANP/AFP) - Wereldbond FIFA stelt een onderzoek in naar het incident op het veld na de halve finale van het WK voetbal tussen Engeland en Argentinië, waarbij Argentijnse spelers een spandoek vertoonden. Daarop stond de tekst: De Falklandeilanden zijn Argentijns. Argentinië won de wedstrijd met 2-1.

Het Verenigd Koninkrijk eiste een onderzoek, omdat de oorlog over het eigendom van de eilanden uit 1982 nog altijd gevoelig ligt. De archipel voor de kust van Argentinië geldt als overzees Brits gebiedsdeel. De 74 dagen durende Falklandoorlog kostte meer dan negenhonderd mensen het leven, van wie het merendeel Argentijnen.

De FIFA verbiedt politieke boodschappen, maar liet zich daar niet over uit in het bericht dat de onafhankelijke tuchtcommissie een onderzoek gaat instellen. Ze bekijkt volgens de standaardprocedure de wedstrijdverslagen en beoordeelt "de relevante omstandigheden alvorens te besluiten over verdere maatregelen, in overeenstemming met de tuchtcode", aldus de FIFA.