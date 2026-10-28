Spaanse voetbalbond schrapt bekerduels na dodelijk treinongeluk

MADRID (ANP) - De Spaanse voetbalbond heeft de 24 bekerwedstrijden geannuleerd die voor woensdag op het programma stonden. Het besluit volgt op het dodelijke treinongeluk nabij Urda. Dat heeft de Spaanse radiozender COPE bekendgemaakt.

Woensdagochtend botsten twee treinen op elkaar. Volgens het regiobestuur van Castilië-La Mancha zijn zeker dertig mensen omgekomen, verschillende media meldden zeker 46 doden.

De Spaanse bond heeft het geschrapte programma bevestigd en laat weten het aangepaste speelschema en de definitieve data en tijdstippen voor de uitgestelde wedstrijden later bekend te maken.

"De gehele Spaanse voetbalgemeenschap is verenigd in het verdriet om deze tragedie en heeft hulp aangeboden aan de autoriteiten om de slachtoffers van dit verwoestende ongeval bij te staan", stelde de bond in een verklaring.