ROTTERDAM (ANP) - "De gevolgen zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar voor velen, onder wie ikzelf. Een gewone dag draaide uit op een nachtmerrie." Dit zei bestuursvoorzitter en decaan Stefan Sleijfer van het Erasmus MC woensdag tegen het gerechtshof op de derde zittingsdag in de zaak tegen 'Erasmusschutter' Fouad L. (35).

Op 28 september 2023 werd in een collegezaal geneeskundedocent Jurgen Damen (43) doodgeschoten en brand gesticht. L. staat daarvoor in hoger beroep terecht.

"Jurgen, een zeer gewaardeerde huisarts en docent, werd tijdens een les doodgeschoten temidden van zijn studenten. Juist iemand die zich dagelijks inzette voor de gezondheid van anderen en voor het opleiden van goede artsen, werd tijdens dat werk van het leven beroofd. Het is ongelooflijk dat zo iemand, dagelijks bezig met het grotere belang en bezig voor andere mensen, gewoon kon worden doorgeschoten. Dat is en blijft niet te bevatten waarom iemand dat doet."