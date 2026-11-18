Het schilderij 'Betonte Ecken' (Benadrukte hoeken) van Wassily Kandinsky is bij veilinghuis Christie's voor omgerekend ruim 78 miljoen euro in New York verkocht. Het is een recordbedrag voor een werk van de in Rusland geboren Franse schilder, die als pionier geldt voor de abstracte kunst en leefde van 1866 tot eind 1944.

Het werk is in 1922 en 1923 gemaakt, toen Kandinsky "een totaalkunstwerk" wilde maken met vormen, lijnen en kleuren.

Het record stond op bijna 42 miljoen euro. Dat werd op een veiling in Londen in maart 2023 betaald voor 'Murnau mit Kirche II'. Het werd geschilderd in 1910 toen Kandinsky met echtgenote en een paar andere kunstenaars in het Beierse dorp Murnau verbleef.

De grote klapper op de novemberveilingen in New York wordt naar verwachting de veiling woensdag van Vincent van Goghs 'Bloeiende kastanjebomen' uit 1890. De waarde wordt geschat op 180 miljoen dollar (164 miljoen euro). Dat zou een record voor Van Gogh (1853-1890) zijn.