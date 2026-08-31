Belgisch koningspaar naar 50e editie Memorial Van Damme

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn vrijdag aanwezig bij de 50e editie van de internationale atletiekwedstrijd Memorial Van Damme, maakte het Belgische hof bekend. Het evenement vindt plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Rond het evenement ontmoet het koningspaar enkele atleten die "een belangrijke rol" hebben gespeeld in de geschiedenis van de competitie. Het gaat daarbij om sprinter Carl Lewis, hoogspringer Dwight Stones, polsstokspringer Sergej Boebka en loper Mike Boit.

De Memorial Van Damme vond in 1977 voor het eerst plaats en werd opgericht ter nagedachtenis aan hardloper Ivo Van Damme, die bij een auto-ongeluk om het leven kwam.