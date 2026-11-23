DEN HAAG (ANP) - Door de vrieskou is er extra onderdak beschikbaar voor dak- en thuislozen. Als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt daalt, voeren meerdere plaatsen de zogeheten winterkouderegeling in die aan meer mensen opvang biedt.

Deze regeling geldt onder meer in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de nacht van zondag op maandag maakten in Amsterdam zo'n driehonderd mensen hier gebruik van, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. In Den Haag waren dat er 77, weet ze.

Ook in Dordrecht hoeven dak- en thuislozen niet buiten te slapen. "Via onder meer het veldwerk van het Leger des Heils worden dak- en thuisloze mensen actief benaderd en naar binnen begeleid bij de opvanglocatie aan de Kromhout", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Gouda biedt eveneens warme overnachtingsplekken voor dak- en thuislozen. De winteropvang is sinds 1 november geopend en biedt twaalf plaatsen. Tijdens de winterkouderegeling zijn er volgens de gemeente nog twaalf plekken extra beschikbaar.