GRONINGEN (ANP) - FC Groningen gaat videobeelden delen met sc Heerenveen die betrekking hebben op de vernielingen in het uitvak van de Euroborg. Dat zegt een woordvoerder van de Groningse voetbalclub. Supporters van Heerenveen sloopten zaterdag tijdens de 'Derby van het Noorden' onder meer wc's en wasbakken.

Over het schadebedrag doen de Groningers geen uitspraken. "De schade moet nog worden berekend. Zodra de balans is opgemaakt stellen wij Heerenveen hiervan in kennis. Het is dan aan hen om te bepalen wat ze willen delen. Ook zullen wij beelden aan Heerenveen sturen om te kijken of zij daders kunnen achterhalen", vertelt een woordvoerder.

"We zijn momenteel druk aan het repareren en voor de organisatie van onze thuiswedstrijd van vrijdag zal het dan ook geen gevolgen hebben", aldus de club over het duel met Eredivisie-hekkensluiter Willem II.

FC Groningen gaat niet in op vragen over een mogelijke aangifte. De bezoekers uit Heerenveen wonnen de wedstrijd met 3-1.