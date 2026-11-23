ESTARREJA (ANP) - LEGO gaat een nieuwe fabriek in Portugal bouwen en investeert daar de komende jaren ongeveer 1 miljard euro in. De faciliteit van 115.000 vierkante meter komt in Estarreja, een plaats in de buurt van Porto, en moet in 2030 openen. De productieuitbreiding zal volgens de Deense speelgoedfabrikant helpen om de groeiende vraag naar LEGO-producten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika op te vangen.

De fabriek gaat werk bieden aan meer dan duizend mensen als die volledig operationeel is, aldus LEGO. Het is dan de achtste productielocatie van LEGO en de vierde in Europa. De speelgoedfabrikant heeft in Europa momenteel fabrieken in onder meer Denemarken en Tsjechië en ook een distributiecentrum in België.

De bouw van de fabriek moet in de eerste helft van 2027 beginnen. De faciliteit wordt gebouwd met het oog op toekomstige groei. De productie- en logistieke infrastructuur is zo ontworpen dat de locatie in de loop van de tijd op een flexibele manier kan worden uitgebreid.