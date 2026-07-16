Te weinig hulp voor afstandsmoeders en -kinderen, vinden klagers

AMSTERDAM (ANP) - De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan, en voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun moeders. Dat vindt Bureau Clara Wichmann, dat de zogenoemde afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen, maar die "schieten tekort en ontkrachten de geloofwaardigheid van de excuses", aldus de vrouwenrechtenorganisatie.

Als herstelmaatregel wil de overheid onder meer regelen dat de moeders en hun kinderen de dossiers over hen kunnen inzien. Maar volgens Clara Wichmann zijn er te veel obstakels. Zo zou er geen volledige inzage zijn. Daarnaast is de organisatie boos dat de Raad voor de Kinderbescherming de gedupeerden mogelijk gaat begeleiden bij het bekijken van de bestanden. De raad is "juist een van de daders", aldus het bureau.

Clara Wichmann wil ook dat moeders en kinderen een vergoeding krijgen voor psychosociale hulp.

Tussen 1956 en 1984 deden ongeveer 15.000 vrouwen onder druk afstand van hun kind, meestal nadat ze ongetrouwd zwanger waren geraakt. In die tijd gold zwangerschap buiten het huwelijk als een schande. Bureau Clara Wichmann zei dat de overheid had meegewerkt aan de gedwongen adopties en spande een rechtszaak aan. De rechtbank en het gerechtshof oordeelden dat de zaken waren verjaard.