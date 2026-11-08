DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooralsnog geen signalen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen bij de dodelijke schietpartij in Krakau zaterdag. Het departement staat in contact met de ambassade in de Poolse hoofdstad Warschau en met de politie in Krakau. "Daaruit komt nu naar voren dat er geen Nederlanders betrokken zijn", laat een woordvoerder weten.

Zaterdag opende een schutter het vuur op een druk plein in het centrum van Krakau. Daarbij kwamen zes mensen om het leven en raakten zeker zestien mensen gewond. De schutter zelf werd neergeschoten door agenten en raakte ernstig gewond. In de woning van de Pool werden later de lichamen van zijn ouders en zus gevonden.

Het motief van de 24-jarige man is nog onbekend. Hij was vermoedelijk gefascineerd door extreemrechtse ideologieën, zei de Poolse minister van Binnenlandse Zaken zaterdag. Premier Donald Tusk sprak van een "daad van terrorisme".