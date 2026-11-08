Keizer Naruhito en prinses Aiko hebben zondag de 81e editie van de Keizerscup en de Keizerincup in het Japanse soft tennis bijgewoond. Op beelden die het paleis deelt, is te zien hoe vader en dochter op de tribune zaten en aandachtig naar de partijen keken.

Vanuit de VIP-loge in het Ariake Coliseum in Koto waren Naruhito en Aiko getuige van de vrouwenfinale. Ze zagen onder meer hoe het duo Takahashi/Iwakura voor het tweede opeenvolgende jaar de Keizerinbeker veroverde. Bij de mannen won het duo Kawasaki/Kurosaka zijn eerste kampioenstitel.

Soft tennis is een vorm van tennis die in 1884 werd ontwikkeld in Japan. De bal waarmee gespeeld wordt bij soft tennis is, zoals de naam doet vermoeden, lichter dan die bij het normale tennis. Ook werkt de puntentelling net iets anders dan bij het normale tennisspel.