WARSCHAU (ANP/DPA) - De wedstrijden in het Poolse betaald voetbal gaan zondag door, ondanks dat er een nationale rouwperiode is afgekondigd na de dodelijke schietpartij in het centrum van Krakau. "De geplande voetbalwedstrijden gaan door, maar op een wijze die past bij de ernst van de situatie", verklaarde de Poolse bond PZPN.

Het betekent dat een minuut stilte in acht wordt genomen voorafgaand aan de wedstrijden, maar ook dat er geen entertainment of muziek mag zijn in de stadions. "Toeschouwers worden verzocht zich waardig en respectvol te gedragen en de instructies van het beveiligingspersoneel op te volgen", aldus de PZPN.

Wisła, de club uit Krakau die in de hoogste divisie uitkomt, komt zondag niet in actie. De club speelde afgelopen vrijdag al, een dag voordat een man vanuit een auto het vuur opende op willekeurige mensen op het centrale plein van de Poolse stad.