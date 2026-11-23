ARNHEM (ANP) - Drie activisten van Extinction Rebellion kregen maandag een geldboete van 150 euro opgelegd voor hun acties op 12 april vorig jaar bij de Zara in het centrum van Nijmegen.

De verdachten druppelden boterzuur, dat heel erg stinkt, over zichzelf. Zij wilden met hun actie naar eigen zeggen protesteren tegen fast fashion.

Volgens het Openbaar Ministerie veroorzaakte de actie stankoverlast en pijnlijke ogen bij een omstander, die daarna aangifte deed, en was de winkel tijdelijk onbruikbaar. De activisten negeerden ook het verbod van de burgemeester om boterzuur te gebruiken tijdens de actie.

Onschadelijk

De officier van justitie acht vernieling, mishandeling en overtreding van de Wet Openbare Manifestatie (wom) bewezen en eiste bij de politierechter een geldboete van 150 euro per strafeis. Dat kwam neer op 450 euro boete voor een van de verdachten en 300 euro voor de andere twee.

De verdediging vroeg om vrijspraak van alle strafbare feiten. Volgens de advocaat van het drietal is boterzuur in de concentratie die op 12 april 2025 zou zijn gebruikt onschadelijk voor het winkelende publiek.