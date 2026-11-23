UTRECHT (ANP) - Er zijn zes ijsverenigingen in de race voor het organiseren van de eerste marathon op natuurijs van deze winter. Dat meldt schaatsbond KNSB maandagavond. Het gaat om de ijsclubs van Burgum, Haaksbergen, Noordlaren, Puttershoek, Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Winterswijk.

Vorig jaar had Winterswijk op tweede kerstdag de eer om de eerste marathon op natuurijs uit te schrijven.

"De komende tijd wordt het weer spannend voor iedereen die natuurijs een warm hart toedraagt", zegt competitieleider marathonschaatsen Geert-Jan Muskens op de site van de KNSB. "Op meerdere plekken in Nederland wordt hard gewerkt om klaar te zijn zodra de omstandigheden dat toelaten."

Voor het houden van een marathon is er op de ijsbanen een minimale dikte van 3 centimeter over de gehele baan van 400 meter nodig. De KNSB wijst ook op organisatorische criteria zoals de beveiliging en het draaiboek. "Stuk voor stuk factoren die bepalen of we een marathon wel of niet toewijzen", aldus Muskens.