ZEVENBERGEN (ANP) - De gemeente Moerdijk vindt het "positief nieuws" als het gelijknamige dorp behouden kan blijven, maar heeft daarover wel nog veel vragen. Volgens de gemeente moet onderzocht worden of het dorp met 1100 inwoners "een duurzaam leefbare toekomst" heeft als het nabijgelegen haven- en industriegebied wordt uitgebreid met allerlei energieprojecten. Aanvankelijk was daarvoor 450 hectare nodig, maar het kabinet denkt dat het ook met 200 hectare kan.

Volgens staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) is dat een "haalbaar scenario". Het dorp Moerdijk, een van de elf kernen van de gelijknamige gemeente, zou dan toch niet hoeven te verdwijnen.

"Het college kan op basis van de beschikbare informatie nog niet beoordelen of het nieuwe scenario dat perspectief daadwerkelijk biedt", aldus de gemeente. "Daarvoor moeten eerst de vragen over de opgave, de gevolgen voor het gebied en de gemeentelijke randvoorwaarden worden beantwoord."