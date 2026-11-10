Megan Skiendiel van de meidengroep KATSEYE keert dinsdagavond terug op het podium na een hersenschudding. De 20-jarige zangeres laat op Instagram weten dat ze tijdens het concert in Austin, Texas, nog niet volledig kan meedoen.

"Ik voel me al veel beter, maar ik ben nog steeds aan het herstellen van mijn hersenschudding", schrijft Megan. "Dat betekent minder choreografie, minder intensieve bewegingen en pauzes wanneer dat nodig is." Volgens de zangeres hebben artsen haar geadviseerd voorlopig voorzichtig te zijn. Voordat ze weer volledig kan optreden, moet ze opnieuw worden onderzocht.

"Ik ben ontzettend blij dat ik weer met de meiden op het podium kan staan", aldus Megan. "Ook al moet ik het deze keer iets anders aanpakken."

KATSEYE stelde vorige week drie concerten in Detroit, Chicago en Minneapolis uit vanwege de hersenschudding van de 20-jarige Megan. De groep werkt aan vervangende data voor de optredens.