Racing Genk ontslaat trainer Thorup na vier maanden

GENK (ANP/BELGA) - Racing Genk heeft Jess Thorup na vier maanden alweer ontslagen. De 56-jarige Deen moet vertrekken vanwege tegenvallende prestaties. Genk staat na elf speelronden op de zevende plaats in de Belgische competitie, met een achterstand van 14 punten op koploper Union.

Thorup werd in juli voor de tweede keer aangesteld als hoofdtrainer van Genk. Hij volgde de naar Burnley vertrokken Nicky Hayen op en ondertekende een contract voor drie jaar.

Het is nog niet duidelijk wie de opvolger wordt van Thorup.