ENGELEN (ANP) - Vanaf donderdag mogen protestborden, vlaggen en spandoeken tegen en voor de opvang van vluchtelingen in Engelen alleen nog maar bij de beoogde opvanglocatie worden geplaatst. Dat heeft de gemeente Den Bosch, waar het dorp onder valt, dinsdag besloten. Teksten en symbolen die elders worden geplaatst, worden verwijderd.

Dinsdag werden een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit dezelfde Brabantse gemeente aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in Engelen en het nabijgelegen Bokhoven. In de nacht van 25 op 26 juli werden er kwetsende teksten op auto's en woningen in de dorpen gekalkt. Het tweetal wordt ervan verdacht hierbij betrokken te zijn.

Het is al een paar maanden onrustig in de dorpen. Gemeente Den Bosch heeft plannen voor een zogenoemde AMV-locatie op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Dit soort opvang is bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het beoogde pand raakte eerder beschadigd door een explosief.

Onrustig

Het is al een paar maanden onrustig in de dorpen. Gemeente Den Bosch heeft plannen voor een zogenoemde AMV-locatie op bedrijventerrein De Vutter in Engelen. Dit soort opvang is bedoeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het beoogde pand raakte eerder beschadigd door een explosief. Daarnaast waren er meerdere protesten, werd de nabijgelegen A59 meermaals geblokkeerd en werd er een auto gestolen en in het water gereden. Over dat laatste doet de politie nog losstaand onderzoek.

Protestborden bij de mogelijke AMV-locatie werden vorige week vernield. De politie onderzoekt wie dit heeft gedaan.