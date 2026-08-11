BIRMINGHAM (ANP) - Atleet Liam van der Schaaf heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 110 meter horden op de EK in Birmingham. Hij liep in de series een tijd van 13,70 seconden en daarmee zat hij bij de twaalf snelsten die een ticket naar de halve finales op woensdag verdienden.

Van der Schaaf (27) veroverde vorige maand de Nederlandse titel op de 110 meter horden in een persoonlijk record van 13,53.

Matthew Sophia en Joas van Hellemondt hoefden de series niet te lopen. Zij starten dankzij hun hogere Europese ranking meteen in de halve finales.