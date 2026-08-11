Prinses Amalia is dinsdag aangekomen bij het Allianz Park in Aken. De prinses woont dinsdagavond in de Duitse stad de opening van de FEI Wereldkampioenschappen paardensport bij.

Op beelden is te zien dat Amalia bij aankomst werd ontvangen door Stefanie Peters, president van paardensportvereniging ALRV, en vicepresident Frank Kemperman.

Tijdens de wereldkampioenschappen wordt in zes disciplines gestreden om de wereldtitel: dressuur, eventing, mennen, para-dressuur, springen en voltige. Bij de openingsceremonie presenteren onder meer de koninklijke stallen van Denemarken, Groot-Brittannië en Nederland zich. Ook de Deense prinses Benedikte en de nicht van de Britse koning Charles, Zara Tindall, zijn bij de ceremonie aanwezig.

Het Koninklijk Staldepartement toont tijdens de opening de Crème Calèche uit 1898. Het rijtuig was een geschenk van koningin Emma aan haar dochter Wilhelmina ter gelegenheid van haar troonsbestijging. De wereldkampioenschappen duren tot en met 23 augustus.