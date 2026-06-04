DEN HAAG (ANP) - De Zuid-Hollandse coalitie heeft de plannen om in het Groene Hart ruimte te maken voor windturbines voorlopig teruggetrokken, maar volgend jaar kunnen alsnog locaties worden opengesteld. In theorie kunnen dat zelfs meer locaties zijn dan de drie die nu concreet in beeld waren. Twaalf potentiële plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden nogmaals onderzocht.

Provinciale Staten hebben in een aangenomen motie (37-17) wel voorwaarden opgesteld waaraan de locaties moeten voldoen. Zo moet er lokaal draagvlak zijn bij omwonenden en ondernemers, al blijft onduidelijk hoe dat wordt bepaald. De Zuid-Hollandse politiek vindt ook dat er onder meer geluids- en afstandsnormen moeten komen. Het kabinet werkt hier al jaren aan. Als er niet op korte termijn landelijke normen komen, gaat de provincie eigen eisen opstellen.

Het Zuid-Hollandse college wilde drie 'zoeklocaties' in het open polderlandschap vastleggen in het provinciale omgevingsbeleid, zodat ze in 2027 opengesteld zouden kunnen worden voor ontwikkelaars van windparken. Op initiatief van de coalitie is dat geschrapt. Dat betekent echter niet dat tegenstanders van windturbines in het Groene Hart nu opgelucht kunnen ademhalen. Alle twaalf locaties, ook de negen plekken die als 'reservegebieden' waren aangewezen door het college, worden opnieuw getoetst.

"We wilden richting de omgeving al duidelijkheid bieden en in onze ogen hadden we een goede middenweg gevonden tussen alle belangen", zei gedeputeerde Arno Bonte. "Maar een meerderheid van de Staten wil dat we die keuze op dit moment nog niet maken."

De provincie presenteerde vorig jaar plannen om in het Groene Hart ruimte te geven voor windturbines, omdat de gemeenten daar achterlopen bij het opwekken van duurzame energie. De plannen leidden tot veel maatschappelijke en politieke onrust, honderden boze brieven en tientallen insprekers op het provinciehuis.