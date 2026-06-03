Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren woensdagavond aanwezig bij de opening van de 79e editie van het Holland Festival in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Het festival werd geopend met het concert City of Floating Sounds van componist Huang Ruo. Ook gaf Laurie Anderson een kort optreden.

Het Holland Festival is een internationaal festival waar podiumkunsten als muziek, theater, dans, beeldende kunst en film worden getoond. Het vindt dit jaar plaats van 3 juni tot en met 28 juni in Amsterdam en Heerlen.