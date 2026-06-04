ROTTERDAM (ANP) - Ronald Koeman was teleurgesteld na de nederlaag van het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Algerije (0-1). "Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies", zei de bondscoach in de perskamer van De Kuip. "Het was ook ongelooflijk dat we na twintig minuten niet met 2-0 voorstonden, maar na rust werd het minder. Ik wil niet de schuld geven aan de wissels, maar we werden wel slordiger en creëerden minder dan in de eerste helft."

"Algerije heeft laten zien dat er geen oefenwedstrijden bestaan. Ze werden zeer goed aangemoedigd door misschien wel 15.000 fans, die een stuk stiller waren geweest als ze al vroeg in de wedstrijd met 2-0 hadden achtergestaan. Zulke landen spelen met hun hart. Vooral in de tweede helft was dat goed te zien. Ik hoop dat we dit op een goede manier kunnen gebruiken, want we zijn aan onze stand verplicht om dit soort wedstrijden te winnen. Zeker als we thuis spelen."

Donyell Malen begon als spits van Oranje en miste een aantal grote kansen. De ingevallen Memphis Depay kon na rust niet camoufleren dat hij de laatste maanden weinig heeft gespeeld door een dijbeenblessure. "Donyell had een doelpunt moeten maken", zei Koeman. "En Memphis heeft nog tijd nodig om helemaal fit te worden. Maar misschien had hij die kansen van Malen in de eerste helft wel gemaakt. We hebben nog een oefenduel met Oezbekistan te gaan en dan moet ik beslissen wie op 14 juni tegen Japan begint."

Koeman wisselde na rust elf keer. "Spelers als Memphis en Kluivert moeten minuten maken. Maar ze hadden ook pech dat ze invielen bij een ploeg die steeds slordiger ging spelen. Depay is een voetballende spits en komt vaak naar de bal toe. Ik heb ook wel eens tegen hem gezegd dat hij ook diep moet gaan."

Als Malen tegen Japan als centrumspits start, dan komt er op de rechterflank wellicht een plaats vrij voor Crysencio Summerville. De buitenspeler debuteerde voor Oranje tegen Algerije en bracht Malen een paar keer gevaarlijk in stelling. "Dat deed hij goed", zei Koeman. "Maar hij was soms ook slordig. Hij was niet de enige."

Koeman liet na rust ook Robin Roefs debuteren. Hij kwam in het veld voor Bart Verbruggen, de eerste doelman van Oranje. "Maar dat wil niet zeggen dat hij de tweede doelman is", zei Koeman, die ook keeper Mark Flekken heeft opgenomen in zijn WK-selectie. "We wilden Roefs gewoon laten debuteren."