MEXICO-STAD (ANP) - Mateo Chávez (22) beleeft de droom van zijn leven als international van Mexico. "Het is fantastisch om een WK in eigen land mee te maken. Het enige wat eraan ontbrak, was dat ik geen speeltijd kreeg. Dan was het helemaal mooi geweest", zei de linksback van AZ na afloop van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika, die het Midden-Amerikaanse land met 2-0 won.

Chávez speelde het afgelopen seizoen in de Eredivisie voor AZ. Volgens hem heeft hij zijn selectie voor Mexico te danken aan zijn ontwikkeling bij de Alkmaarse voetbalclub. "Ik ben AZ daar dankbaar voor", aldus Chávez in de mixed zone van het Mexico City Stadium.

Naast Chávez maken ook de oud-Eredivisievoetballers Santiago Giménez, Jorge Sánchez en Edson Álvarez deel uit van de selectie van het gastland. Alleen Álvarez kwam een kwartier in actie tegen Zuid-Afrika.