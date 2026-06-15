Høiby doet kort na vonnis opnieuw verzoek tot vrijlating

Marius Borg Høiby heeft kort na het uitspreken van het vonnis in zijn strafzaak opnieuw gevraagd om vrijgelaten te worden uit zijn voorlopige hechtenis. Dat lieten zijn advocaten weten in de rechtbank in Oslo, melden Noorse media. Het is al de vierde keer dat Høiby een poging doet om vrij te komen.

De zoon van kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen zit sinds 2 februari in de gevangenis, de dag voordat zijn rechtszaak begon. Sindsdien is zijn hechtenis meerdere keren verlengd. Maandag hoorde hij dat de rechter hem heeft veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Het is nog niet bekend of hij in hoger beroep gaat.

Vorige week diende Høiby voor het laatst een verzoek tot vrijlating in. Hij verklaarde toen dat hij bij zijn ernstig zieke moeder wilde zijn. De gezondheid van de kroonprinses, die lijdt aan een chronische longziekte, is de afgelopen weken sterk achteruitgegaan. Ook werd bekend dat ze op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat.