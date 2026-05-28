Giel Beelen vervangt Bert Haandrikman eenmalig in juni op Radio 5

Giel Beelen vervangt presentator Bert Haandrikman volgende maand eenmalig als presentator van zijn programma Goeiedag Haandrikman! op NPO Radio 5. Dat werd donderdagochtend in het radioprogramma bekendgemaakt.

Haandrikman kwam op het idee om Beelen te vragen, omdat zijn vaste invaller Henry Schut die maandag niet kan.

De laatste jaren is Beelen onder meer als creatief directeur betrokken bij Yoursafe Radio, de zender die gericht is op Gen Z. In juni 2024 was hij, samen met Roelof de Vries, vijf weken lang als invaller te horen op NPO Radio 2. Zij vervingen toen vaste presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte in hun ochtendprogramma tijdens hun vakantie.