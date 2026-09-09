SEVILLA (ANP) - Wielrenner Matthew Brennan heeft ook de zeventiende etappe van de Vuelta op zijn naam geschreven. De 21-jarige Brit van Visma - Lease a Bike was in de straten van Sevilla wederom de sterkste in een massasprint en reed naar zijn vijfde ritzege in deze editie. De Belg Jordi Meeus finishte als tweede. De Deen Magnus Cort, bezig aan zijn laatste seizoen, werd derde.

In een vlakke rit over 185 kilometer ging de Fransman Enzo Paleni na de start in Dos Hermanas samen met Sinuhé Fernandez uit Spanje al vroeg in de aanval. Het vluchtersduo had al gauw een voorsprong van enkele minuten. Het gat met het peloton was na zo'n 100 kilometer door de Spaanse regio Andalusië opgelopen tot ruim vijf minuten. De voorsprong slonk mede dankzij tempowerk in het peloton van Visma - Lease a Bike, waardoor het duo uiteindelijk werd achterhaald. Met nog zo'n vijftien kilometer te gaan en een voorsprong van een minuut reed Paleni weg bij zijn medevluchter, maar ook hij werd op zo'n 5 kilometer van de streep ingerekend.

In de top van het algemeen klassement verandert niks. Spanjaard Enric Mas behoudt zijn rode leiderstrui. Felix Gall uit Oostenrijk is de nummer twee op 2.06 minuten. De Sloveen Primož Roglič volgt op 2.10 minuten. De Belg Wout van Aert blijft drager van de groene puntentrui. Santiago Buitrago voert het bergklassement aan en de Brit Oscar Onley houdt de jongerentrui in zijn bezit.

Voor het peloton staat donderdag een individuele tijdrit over 32,1 kilometer op het programma, waarna nog twee bergetappes volgen. De Vuelta eindigt zondag met een etappe met start en finish in Granada.