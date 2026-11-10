DEN HAAG (ANP) - Iets meer mensen zijn dit collegejaar begonnen aan een studie op een universiteit of hogeschool. Vooral technische studies zijn in trek. Ook waren er meer nieuwe buitenlandse studenten, ondanks toezeggingen van instellingen om die instroom te beperken. Ze beloven maatregelen om dat volgend jaar te voorkomen.

De koepelorganisaties Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) hebben dinsdag de voorlopige instroomcijfers bekendgemaakt. Na de zomervakantie zijn ruim 58.000 studenten begonnen aan een bachelorstudie op een universiteit. Dat is ongeveer 3,5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe hbo-studenten steeg met 1,9 procent naar 109.300.

Bij technische opleidingen aan universiteiten steeg het aantal nieuwe studenten met ruim 11 procent. Bij technische masteropleidingen aan hogescholen steeg de instroom van ongeveer 1100 naar circa 1600 studenten, een toename met bijna de helft. Ook hbo-lerarenopleidingen kregen meer inschrijvingen. Universitaire studies in taal en cultuur zijn juist niet in trek. De instroom daar daalde met bijna 8 procent.

Onder de eerstejaars studenten aan universiteiten zijn ongeveer 17.600 mensen uit het buitenland. Dat is een toename van zo'n 6 procent, na drie opeenvolgende jaren van daling. De universiteit denkt dat studenten uit andere landen "door ontwikkelingen in de Verenigde Staten vaker voor een studie in Europa kiezen".

Universiteiten hadden zelf afgesproken om maximaal 16.766 studenten uit andere landen toe te laten. Internationalisering moest niet ten koste gaan van Nederlandse studenten. Toch vindt UNL de gestegen instroom uit het buitenland op zich goed nieuws. Buitenlandse studenten volgen in Nederland vooral de technische vakken. Nederlandse bedrijven in die sector kampen met personeelstekorten en staan te springen om goed opgeleide werknemers. "We hebben internationaal talent hard nodig, aldus UNL-voorzitter Caspar van den Berg.

Universiteiten stellen minder plekken beschikbaar op de Engelstalige opleidingen psychologie, economie, bedrijfskunde en politicologie. De zogeheten numerus fixus gaat omlaag. Dat moet ervoor zorgen dat de universiteiten volgend collegejaar "niet boven het in zelfregie afgesproken maximum uitkomen".