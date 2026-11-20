HEERLEN (ANP) - De eerste gespecialiseerde afdeling voor Nederlandse ouderen die psychiatrische zorg opgelegd gekregen hebben door een rechter, opent volgend jaar in het Zuid-Limburgse Heerlen. De afdeling komt op de hoofdlocatie van ggz-instelling Mondriaan. De afdeling is gesloten en er komt beveiliging.

Er kunnen achttien patiënten terecht op de afdeling. De eerste patiënten worden komende zomer verwacht. De afdeling is nodig omdat er een "groeiende behoefte is aan gespecialiseerde zorg voor deze doelgroep", schrijft Mondriaan in een persbericht. De instelling noemt onder meer de vergrijzing als reden.

Op de afdeling worden behandelingen voor forensische psychiatrie met ouderenpsychiatrie gecombineerd. "Mondriaan heeft ervaring met beide specialismen op de locatie in Heerlen", aldus de instelling. Er komen onder meer tbs-patiënten. "De behandeling richt zich op risicobeheersing, het voorkomen van nieuwe delicten, kwaliteit van leven en passende ouderenzorg", schrijft Mondriaan.

Doorstroom

De patiënten die op de afdeling komen, verblijven al op andere locaties, waar ze nu plekken bezet houden, vertelt Sylvia Heijnen-Kohl, zorgdirecteur ouderen bij Mondriaan. Met de nieuwe afdeling komt er ook een doorstroom. "Deze mensen zijn te oud en te ziek voor rehabilitatie of terugkeer in de samenleving. Deze patiënten kunnen nu bij ons komen in een gecontroleerde omgeving."

De afdeling komt in een gebouw dat er al is voor ouderenpsychiatrie. "Men wordt verpleegd en behandeld op de afdeling en kan er niet zomaar af. Anderen kunnen er ook niet zomaar op." Ook is er een ommuurde, gesloten binnentuin en een beveiligde kamer als een aparte behandeling nodig is.

Mondriaan behandelt jaarlijks in Zuid-Limburg ruim 10.000 patiënten. Bij de organisatie werken 2500 mensen en 150 vrijwilligers op veertig locaties in de regio. Mondriaan levert onder meer ggz-zorg voor psychiatrische aandoeningen, verslavingszorg, forensische psychiatrie, wijkgerichte zorg en preventie. De instelling heeft een eigen expertisecentrum dat de zorgpraktijk koppelt aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs.