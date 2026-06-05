Erben Wennemars heeft voor het eerst van zich laten horen sinds hij recent werd getroffen door een herseninfarct. Het gaat goed met hem, laat de oud-schaatser weten via Instagram. "Ik ben er nog!"

De 50-jarige Wennemars bedankt tegelijkertijd iedereen voor alle beterschapswensen. "Iedereen ontzettend bedankt voor alle lieve berichten, bloemen, kaartjes en de groene ballon", besluit hij.

Wennemars' vrouw Renate maakte woensdag bekend dat de voormalig analist in het ziekenhuis was beland met een herseninfarct. "Hij is zich rot geschrokken en ik ook. Het kan gewoon. Je kunt zomaar omvallen", schreef ze. "Ook al ben je fit."