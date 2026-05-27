Inspectie onderzoekt jeugdhulp na kindermishandeling Stadskanaal

STADSKANAAL (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) begint een onderzoek naar (jeugd)zorgaanbieders en Veilig Thuis Groningen in Stadskanaal. Daarmee wil de inspectie een beeld krijgen van de kwaliteit en veiligheid van de jeugdhulp aan de kinderen die ernstig zijn mishandeld door twee vrouwen.

De IGJ gaat onder meer informatie opvragen en toezichtbezoeken afleggen aan de betrokken partijen. De inspectie besluit het onderzoek zelf uit te voeren "gezien de aard en de ernst van de meldingen".

De resultaten publiceert de inspectie in een rapport. Afhankelijk van de uitkomst bepaalt de inspectie zelf of vervolgacties nodig zijn.