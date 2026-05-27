Linksback Jetten verlaat Jong Ajax voor SC Cambuur

LEEUWARDEN (ANP) - Lucas Jetten gaat met SC Cambuur de Eredivisie in. De 18-jarige linksback verlaat Ajax en heeft zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen gezet.

Jetten speelde zestig wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

"Met Lucas halen we een talentvolle speler binnen, die niet voor niets anderhalf jaar geleden werd uitgeroepen tot grootste talent van de jeugdopleiding van Ajax", vertelt technisch manager Lars Lambooij op de website van SC Cambuur. "Hij kan niet alleen goed verdedigen, maar is ook technisch begaafd en comfortabel aan de bal. Dat combineert hij met veel loopvermogen en energie in zijn spel. We zijn dan ook erg blij dat we hem hebben kunnen overtuigen van de ambities en plannen van onze club."