Prinses Leonor maakt debuut bij Spaanse militaire parade

De Spaanse prinses Leonor is zaterdag voor het eerst aanwezig bij de feestelijkheden rondom de zogeheten Día de las Fuerzas Armadas (Dag van de Strijdkrachten). Spaanse media noemen het een nieuwe stap in haar weg om haar vader koning Felipe uiteindelijk op te volgen.

De jaarlijkse Día de las Fuerzas Armadas is een eerbetoon aan alle Spanjaarden die hun leven wijden aan het verdedigen van hun land. De bijbehorende militaire parade wordt elk jaar in een andere Spaanse stad gehouden en is dit jaar in Vigo, aan de westkust van het land.

De 20-jarige Leonor, die momenteel een militaire opleiding volgt, zal de ceremonie samen met haar ouders bijwonen in haar luchtmachtuniform. Aan de parade doen meer dan 3000 soldaten mee.