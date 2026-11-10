MOERDIJK (ANP) - Inwoners van Moerdijk zijn "voorzichtig optimistisch" dat hun dorp toch behouden kan blijven, nu het kabinet dat na onderzoek als een 'haalbaar' scenario ziet. Volgens staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat en Groene Groei, CDA) is aanzienlijk minder ruimte nodig voor de uitbreiding van het haven- en industriegebied bij Moerdijk dan een jaar geleden werd gedacht. Het Brabantse dorp zou dan toch kunnen blijven bestaan, al moet daarover nog een definitief besluit worden genomen.

"We hebben nog een hoop vraagtekens, maar we zijn voorzichtig optimistisch", zegt een woordvoerder van de Dorpstafel Moerdijk. Die groep inwoners van het Brabantse dorp zet zich in voor behoud van Moerdijk en het versterken van de leefbaarheid in het gebied.

"Ten opzichte van vorig jaar is het ruimtevraagstuk nu ruim de helft kleiner. Dat is fijn, zeker als dat leidt tot behoud van het dorp. Maar we hebben nog geen garanties", aldus de Dorpstafel.