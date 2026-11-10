De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn dinsdagochtend aangekomen in Brussel, waar zij een evenement rond onlineveiligheid voor kinderen bijwonen. Voor de hertogin van Sussex was het haar eerste publieke optreden sinds haar vader Thomas Markle werd gearresteerd wegens het bezit van beelden van seksueel misbruik van kinderen.

Op beelden van de BBC is te horen dat de pers vragen naar Harry en Meghan roept. "Meghan, hoe voel je je?", riep iemand. Een andere aanwezige vroeg of Harry en Meghan "een reactie wilden geven" op de situatie, maar deze vragen werden door de Sussexes genegeerd.

Volgens Britse media was het de bedoeling dat Meghan bij de bijeenkomst bij het Europees Parlement zou spreken, maar heeft zij daarvan afgezien.

De 82-jarige Thomas Markle werd afgelopen vrijdag gearresteerd. Eind oktober kwamen beschuldigingen aan het licht dat hij in het bezit was van beelden van seksueel kindermisbruik. Meghan bracht later een verklaring naar buiten waarin ze stelde dat ze zeer ontdaan was door het nieuws. De hertogin van Sussex is al jaren vervreemd van haar vader.